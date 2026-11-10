Das gilt bei Feiertagen, Storno und Weihnachtsgeld

Wie lange darf ich im Geschäft arbeiten?

Spätestens mit dem ersten Adventwochenende beginnt für die Angestellten im Handel die wohl stressigste Zeit des Jahres, teils mit langen Arbeitszeiten. Für alle Branchen gibt es absolute Höchstgrenzen, die keinesfalls überschritten werden dürfen. Sie variieren je nach Kollektivvertrag oder Betriebsvereinbarung. Wurde das Maximum bereits geleistet, darf der oder die Vorgesetzte nicht noch mehr Arbeit aufbrummen. Beschäftigte haben das Recht, sich dagegen zu wehren.