Das gilt bei Feiertagen, Storno und Weihnachtsgeld

Die Weihnachtszeit bringt nicht nur Punsch, Geschenke und Weihnachtsfeiern, sondern auch rechtliche Fragen mit sich. Was kostet ein storniertes Weihnachtsessen, welche Regeln gelten bei Nebenjobs und Feiertagsarbeit und wann muss das Weihnachtsgeld am Konto sein?
Die Arbeiterkammer gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Vorweihnachtszeit.
Kann ich ein reserviertes Weihnachtsessen einfach absagen?
Die Stornierung eines Weihnachtsessens ist immer öfter mit Kosten verbunden. Wer Speisen für eine bestimmte Personenzahl an einem konkreten Datum bestellt, reserviert verbindlich. Stornieren Gäste, haben Wirte Anspruch auf den Preis abzüglich ihrer ersparten Aufwendungen. Zu ersetzen sein kann auch die Bereitstellung von besonderen Speisen, Tischschmuck oder zusätzlichem Personal.
Wirte müssen aber immer versuchen, die stornierten Plätze neu zu vergeben. Gelingt das, fällt kein Storno an. Anders verhält es sich, wenn Gäste gar nicht erst auftauchen. Immer mehr Lokale verrechnen dann eine sogenannte „No-Show-Gebühr“. Auf die entsprechende Klausel muss allerdings bei der Reservierung ausdrücklich aufmerksam gemacht werden.
Was kostet ein Urlaubsstorno?
Im Bett schwitzen, statt Pistenrekorde zu brechen: Gerade in der Grippezeit kommt das häufig vor. Bei Pauschalreisen sind die Stornierungen in den AGB geregelt. Die Sätze richten sich nach dem Zeitpunkt der Stornierung und können von Veranstalter zu Veranstalter unterschiedlich sein. Bei Einzelbuchungen liegt es im Ermessen der Unterkunftgeber, ob und bis wann eine kostenlose Stornierung möglich ist.
Es ist ratsam, die Stornobedingungen genau zu prüfen. Pauschalreisende können bei unvorhersehbaren Umständen am Urlaubsort wie Feuer, Wasser, Erdbeben, Muren usw. kostenlos stornieren. Eine Reiseversicherung kann sinnvoll sein, doch auch hier sollten Reisende die Bedingungen vor dem Abschluss genau lesen.
Worauf muss ich bei Gelegenheitsjobs achten?
Die Vorweihnachtszeit bietet viele Gelegenheitsjobs, etwa beim Geschenkeeinpacken, Punschausschenken, im Verkauf oder als Nikolaus. Je nach Kollektivvertrag besteht Anspruch auf Mindestentgelt und Sonderzahlungen. Wer unter 551,10 Euro pro Monat (Stand 2026) verdient, gilt als geringfügig beschäftigt und ist nur unfallversichert. Wer über der Geringfügigkeitsgrenze liegt, ist voll versichert. Zu achten ist außerdem auf steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen und mögliche Meldepflichten bei Nebenbeschäftigungen.
Was gilt für die Arbeit an den Feiertagen?
Der 24. und der 31. Dezember sind keine gesetzlichen Feiertage, sondern normale Werktage. Viele Kollektivverträge legen jedoch einen früheren Dienstschluss unter Fortzahlung des Entgelts oder überhaupt arbeitsfreie Tage fest. Der 25. und der 26. Dezember sind gesetzliche Feiertage. Beschäftigte müssen an diesen Tagen grundsätzlich nicht zur Arbeit und behalten ihren Anspruch auf Entgelt. Arbeiten sie dennoch an einem Feiertag, haben sie darüber hinaus Anspruch auf ein „Feiertagsarbeitsentgelt“.
Wie lange darf ich im Geschäft arbeiten?
Spätestens mit dem ersten Adventwochenende beginnt für die Angestellten im Handel die wohl stressigste Zeit des Jahres, teils mit langen Arbeitszeiten. Für alle Branchen gibt es absolute Höchstgrenzen, die keinesfalls überschritten werden dürfen. Sie variieren je nach Kollektivvertrag oder Betriebsvereinbarung. Wurde das Maximum bereits geleistet, darf der oder die Vorgesetzte nicht noch mehr Arbeit aufbrummen. Beschäftigte haben das Recht, sich dagegen zu wehren.
Wann erhält man Weihnachtsgeld?
Die Auszahlung der Weihnachtsremuneration regeln die einzelnen Kollektivverträge, nicht das Gesetz. Gibt es keinen Kollektivvertrag, gibt es auch kein Weihnachtsgeld, es sei denn, es wurde arbeitsvertraglich vereinbart. Der Auszahlungszeitpunkt ist je nach Branche unterschiedlich geregelt. Handelsangestellte erhalten ihr Weihnachtsgeld zusammen mit dem Novembergehalt, spätestens bis 1. Dezember.
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