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Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine

Außenpolitik
09.11.2026 06:46
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes Hindernis für ein Ende des Krieges.(Bild: Krone KREATIV/AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ALEX WONG, AFP/SERGEY BOBOK )
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump rechnet offenbar mit Zugeständnissen Kiews, um den russischen Angriffskrieg zu beenden. In einem TV-Interview machte er deutlich, dass die Ukraine nach einem möglichen Friedensabkommen nicht mehr dieselbe sein werde. Seine bemerkenswerte Formulierung: Das Land werde am Ende eine „etwas andere Form“ haben.

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Trump äußerte sich in der US-Sendung „60 Minutes“ und bekräftigte seine Erwartung, dass der Krieg bald beendet werden könne. Was genau er mit der veränderten Form der Ukraine meinte, führte er nicht näher aus. Seine Aussagen lassen allerdings auf territoriale Zugeständnisse schließen.

Moskau erhebt Anspruch auf die seit Kriegsbeginn besetzten Gebiete im Osten der Ukraine sowie auf jene Teile des Donbass, die weiterhin von Kiew kontrolliert werden. Auch die bereits 2014 von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim will der Kreml behalten. Die Ukraine wiederum pocht auf ihre verfassungsrechtlich garantierte territoriale Integrität.

Das Balkendiagramm zeigt die monatlichen Luftangriffe und Drohnenangriffe im Ukraine-Krieg von Februar 2022 bis September 2026. Russische Angriffe auf die Ukraine nehmen stetig zu und erreichen im September 2026 mit rund 4.500 Angriffen einen Höchststand. Ukrainische Angriffe auf Russland steigen ab 2023 an und erreichen im September 2026 etwa 2.500 Angriffe. Quelle: Armed Conflict Location & Event Data (ACLED).

Trump sieht „Hass“ als größtes Hindernis
Als größtes Hindernis für ein Kriegsende bezeichnete Trump den „Hass“ zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin. Auf die Frage des Reporters Ross Douthat, ob Selenskyjs Haltung angesichts des russischen Einmarsches nicht verständlich sei, antwortete Trump: „Nun, ist es – aber als sie ihr erstes Treffen hatten, wurde Russland sehr respektlos behandelt.“

Ob er Putin oder Selenskyj mehr vertraue, wollte der US-Präsident nicht beantworten. Gleichzeitig wies er die Vermutung zurück, dass der Kremlchef ihn hinhalte. „Niemand war Russland gegenüber härter als ich“, behauptete Trump.

Lockerung bei Russland-Sanktionen
Auch die jüngste Ausnahme von den US-Sanktionen gegen Russland verteidigte Trump. Sie ermöglicht den Verkauf von russischem Diesel und sei notwendig gewesen, weil der Weltmarkt diesen gebraucht habe.

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In den USA wurde der Schritt hingegen als Versuch gewertet, die infolge des Iran-Kriegs gestiegenen Spritpreise zu drücken. Der rasante Anstieg der Treibstoffkosten trug zur deutlichen Niederlage der Republikaner bei der US-Kongresswahl in der Vorwoche bei.

Trump hatte bereits zu Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang 2025 angekündigt, den russischen Angriffskrieg möglichst rasch beenden zu wollen. Zeitweise hatte er sogar behauptet, der seit Februar 2022 andauernde Krieg könne innerhalb von 24 Stunden beendet werden. Bislang ist ihm das nicht gelungen.

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