So heftige Strafen drohen jetzt Kroatien-Urlaubern

Rein ins Auto und ab Richtung Süden! Urlaub in Kroatien gehört für viele Österreicher zum jährlichen Ritual. Künftig müssen auf der An- und Abreise nicht nur die Mautstationen, sondern auch der Tacho sehr genau im Auge behalten werden. Denn Slowenien hat es seit Kurzem auf Raser abgesehen!