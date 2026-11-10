So heftige Strafen drohen jetzt Kroatien-Urlaubern

Rein ins Auto und ab Richtung Süden! Urlaub in Kroatien gehört für viele Österreicher zum jährlichen Ritual. Künftig müssen auf der An- und Abreise nicht nur die Mautstationen, sondern auch der Tacho sehr genau im Auge behalten werden. Denn Slowenien hat es seit Kurzem auf Raser abgesehen!
Wer öfter mit dem Auto unterwegs ist, weiß über Radarstationen auf seinen gängigen Routen Bescheid. Auch manche Navigationssysteme zeigen Geschwindigkeitskontrollen vorab an. Kurzes Abbremsen und danach wieder aufs Gas steigen kann so jede Menge Geld sparen.
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