Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bewässerung wichtig“

Tiroler Apfelernte trotz Hitze und Trockenheit gut

Tirol
10.11.2026 12:00
Die Sortenvielfalt in den heimischen Obstgärten ist beachtlich.
Die Sortenvielfalt in den heimischen Obstgärten ist beachtlich.(Bild: Hubert Daum)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Tirols Obstbauern haben heuer 3400 Tonnen Äpfel geerntet. Der Blick in die Zukunft ist jedoch ein sorgenvoller: „Ohne Bewässerung geht’s nicht.“ Auch die Konkurrenz aus aller Welt macht dem heimischen Superfood Apfel zu schaffen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit 103 Hektar Anbaufläche ist der Apfel die mit großem Abstand wichtigste Frucht der heimischen Obstbauern. Nach dem außergewöhnlich trockenen Sommer können die Produzenten dennoch eine gute Bilanz ziehen. „Die Wetterbedingungen waren herausfordernd. Doch am Ende können wir mit dem Ertrag zufrieden sein“, fasst Ulrich Zeni, Bereichsleiter für Spezialkulturen in der Tiroler Landwirtschaft, zusammen.

Zitat Icon

Wichtig ist, dass Konsumenten regional einkaufen und die Handelsketten die Herkunft sichtbar machen.

Ulrich Zeni, Landwirtschaftskammer Tirol 

Bewässerung für Ertrag und Qualität wichtig
Ohne Bewässerung gehe es im Obstbau allerdings auch in Tirol nicht mehr. „Eine ausreichende Wasserversorgung entscheidet zunehmend darüber, ob Ertrag und Qualität gesichert werden können“, erklären Johannes Kuenz, Obmann der Vereinigung TirolObst, und sein Stellvertreter Markus Mair. Letzterer ergänzt, dass eine Bewässerung unter Umständen nicht nur für Flüssigkeitsaufnahme entscheidend sei, sondern auch zur Kühlung: „Äpfel können Sonnenbrand bekommen.“

Bei einem Besuch in der „Krone“-Redaktion informierten Ulrich Zeni (re.) und Markus Mair (im ...
Bei einem Besuch in der „Krone“-Redaktion informierten Ulrich Zeni (re.) und Markus Mair (im Bild mit Chefin vom Dienst Jasmin Steiner) zum Tag des Apfels (13.11.) über die Ernte.(Bild: Christof Birbaumer)

Viel wurde zuletzt in moderne Bewässerungsanlagen investiert. „Auch wenn diese Maßnahme im Schnitt pro Jahr nur rund 20 Tage gebraucht wird“, erklärt Zeni. Was den Landwirten zunehmend Probleme bereite, seien die aufwendigen Verfahren zur Errichtung und Erneuerung von Vorrichtung.

Doch das ist nicht die einzige Sorge der Apfelproduzenten. Sie sehen den Apfel und andere heimische Früchte angesichts der Konkurrenz aus aller Welt stark unter Druck. „Konsumentinnen und Konsumenten sollen auch bei Fruchtsäften, Marmeladen oder anderen verarbeiteten Produkten erkennen können, woher die verwendeten Früchte stammen“, fordert Zeni und sieht die großen Handelsketten in der Pflicht: „Der Handel könnte insbesondere bei seinen Eigenmarken rasch einen wichtigen ersten Schritt setzen und die Herkunft der Rohstoffe sichtbar machen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
10.11.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Tirol
Sommer
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
132.115 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
127.195 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
100.217 mal gelesen
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
827 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
788 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Wirtschaft
Regierung streicht Öko-Abgabe auf Stromrechnung
713 mal kommentiert
Alles, was die Energiekosten senkt, bleibt den Haushalten mehr im Geldbörsel.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf