Tiroler Apfelernte trotz Hitze und Trockenheit gut

Tirols Obstbauern haben heuer 3400 Tonnen Äpfel geerntet. Der Blick in die Zukunft ist jedoch ein sorgenvoller: „Ohne Bewässerung geht’s nicht.“ Auch die Konkurrenz aus aller Welt macht dem heimischen Superfood Apfel zu schaffen.
Mit 103 Hektar Anbaufläche ist der Apfel die mit großem Abstand wichtigste Frucht der heimischen Obstbauern. Nach dem außergewöhnlich trockenen Sommer können die Produzenten dennoch eine gute Bilanz ziehen. „Die Wetterbedingungen waren herausfordernd. Doch am Ende können wir mit dem Ertrag zufrieden sein“, fasst Ulrich Zeni, Bereichsleiter für Spezialkulturen in der Tiroler Landwirtschaft, zusammen.
Wichtig ist, dass Konsumenten regional einkaufen und die Handelsketten die Herkunft sichtbar machen.
Ulrich Zeni, Landwirtschaftskammer Tirol
Bewässerung für Ertrag und Qualität wichtig
Ohne Bewässerung gehe es im Obstbau allerdings auch in Tirol nicht mehr. „Eine ausreichende Wasserversorgung entscheidet zunehmend darüber, ob Ertrag und Qualität gesichert werden können“, erklären Johannes Kuenz, Obmann der Vereinigung TirolObst, und sein Stellvertreter Markus Mair. Letzterer ergänzt, dass eine Bewässerung unter Umständen nicht nur für Flüssigkeitsaufnahme entscheidend sei, sondern auch zur Kühlung: „Äpfel können Sonnenbrand bekommen.“
Viel wurde zuletzt in moderne Bewässerungsanlagen investiert. „Auch wenn diese Maßnahme im Schnitt pro Jahr nur rund 20 Tage gebraucht wird“, erklärt Zeni. Was den Landwirten zunehmend Probleme bereite, seien die aufwendigen Verfahren zur Errichtung und Erneuerung von Vorrichtung.
Doch das ist nicht die einzige Sorge der Apfelproduzenten. Sie sehen den Apfel und andere heimische Früchte angesichts der Konkurrenz aus aller Welt stark unter Druck. „Konsumentinnen und Konsumenten sollen auch bei Fruchtsäften, Marmeladen oder anderen verarbeiteten Produkten erkennen können, woher die verwendeten Früchte stammen“, fordert Zeni und sieht die großen Handelsketten in der Pflicht: „Der Handel könnte insbesondere bei seinen Eigenmarken rasch einen wichtigen ersten Schritt setzen und die Herkunft der Rohstoffe sichtbar machen.“
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