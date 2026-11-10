Tiroler Apfelernte trotz Hitze und Trockenheit gut

Doch das ist nicht die einzige Sorge der Apfelproduzenten. Sie sehen den Apfel und andere heimische Früchte angesichts der Konkurrenz aus aller Welt stark unter Druck. „Konsumentinnen und Konsumenten sollen auch bei Fruchtsäften, Marmeladen oder anderen verarbeiteten Produkten erkennen können, woher die verwendeten Früchte stammen“, fordert Zeni und sieht die großen Handelsketten in der Pflicht: „Der Handel könnte insbesondere bei seinen Eigenmarken rasch einen wichtigen ersten Schritt setzen und die Herkunft der Rohstoffe sichtbar machen.“