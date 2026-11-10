Affäre von Nvidia-CEO: Wer ist Alice Huang?

Unter ihrem chinesischen Namen ist die 42-Jährige als Huang Le bekannt. Ob sie die chinesische Staatsbürgerschaft hat, beantwortete ein Sprecher des Außenministeriums in Peking auf Nachfrage am Dienstag nicht. Auch zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machte die Behörde keine Angaben. Die Vorwürfe der Spionage weist China als Verleumdung und frei erfunden zurück.