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„Ansteckendes Lächeln“

Affäre von Nvidia-CEO: Wer ist Alice Huang?

Digital
10.11.2026 13:05
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Ein Videoscreenshot zeigt Alice Huang Ende Mai beim Verlassen eines Restaurants in Taipeh, in dem Nvidia-CEO Jensen Huang zum Abendessen geladen hatte.(Bild: AFP/-)
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Von krone.at

Eine Affäre und Spionagevorwürfe gegen seine Geliebte setzen Nvidia-Chef Jensen Huang unter Druck. Die außereheliche Beziehung soll er mit Alice Huang, einer früheren Managerin des Tech-Unternehmens Megaspeed in Singapur, geführt haben. US-Sicherheitskreise verdächtigen die mysteriöse Frau, für den chinesischen Geheimdienst Informationen beschafft zu haben.

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Huang teilt sich mit dem Nvidia-CEO zwar denselben Nachnamen, beide sind aber nicht verwandt. Alice Huang gilt als kontaktfreudig und redegewandt, wie das chinesische Wirtschaftsmagazin „Caixin“ unter Berufung auf Menschen schrieb, die Huang getroffen hatten. Zudem wird ihr demnach ein „ansteckendes Lächeln“ nachgesagt.

Unter ihrem chinesischen Namen ist die 42-Jährige als Huang Le bekannt. Ob sie die chinesische Staatsbürgerschaft hat, beantwortete ein Sprecher des Außenministeriums in Peking auf Nachfrage am Dienstag nicht. Auch zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machte die Behörde keine Angaben. Die Vorwürfe der Spionage weist China als Verleumdung und frei erfunden zurück.

Vom Staatsfernsehen in die Finanzbranche
Mit Tech hatte Huang offenbar zunächst wenig zu tun. Laut „Caixin“ studierte sie Medienmanagement an der Baptist University in Hongkong. Später arbeitete sie laut mehreren Berichten beim chinesischen Staatsfernsehsender Hunan Television aus der gleichnamigen Provinz in Zentralchina.

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  Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wechselte sie in den Privatkunden-Bereich der Großbank HSBC in Hongkong und anschließend zur Investmentbank Citic Securites. Ab 2015 war sie demnach auch für Investmentfirmen in Shanghai tätig.

Gründung von Megaspeed
2023 schuf sie Megaspeed aus der Abspaltung einer zuvor im Jahr 2015 gegründeten Videospielfirma. Megaspeed bot unter anderem Cloud-Dienstleistungen an und wurde im Gründungsjahr nach eigenen Angaben Nvidia-Partner. Der Status verschaffte der Firma Zugang zu Nvidia-Chips. Huangs Position brachte sie in Kontakt mit Jensen Huang. Beide wurden immer wieder öffentlich zusammen gesehen.

Die USA haben laut Medienberichten den Verdacht, Megaspeed habe als mögliche Hintertür gedient, um die besonders leistungsstarken Nvidia-Chips in die Volksrepublik zu bringen, die Washington per Beschränkungen nicht für den Verkauf in China erlaubte. Eine Anfrage dazu und zu Alice Huangs Tätigkeiten beantwortete Megaspeed zunächst nicht.

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