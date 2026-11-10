100 Jahre verschollen! Forscher finden Wassermaus

Fast 100 Jahre lang galt sie als verschollen – jetzt ist die Äthiopische Wassermaus wieder aufgetaucht. Forscher haben im Südwesten Äthiopiens ein einziges Exemplar des kleinen Säugetiers gefunden.
Erstmals war die Äthiopische Wassermaus (Nilopegamys plumbeus) 1928 anhand eines einzigen Tiers beschrieben worden. Danach gelang über Jahrzehnte kein weiterer Nachweis mehr. Nun wurde das kleine Säugetier Mitte Oktober während einer Biodiversitätserfassung im Yayu-Biosphärenreservat erneut gefunden.
Das teilte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) am Dienstag mit, der das Projekt initiiert hatte. „Das ist ein außergewöhnlicher Fund“, sagte Mengistu Wale vom Ethiopian Biodiversity Institute (EBI), der das Tier fangen konnte. „Das Auffinden eines so unbekannten Säugetiers zeigt, wie viel es in den Wäldern und Gewässern Äthiopiens noch zu entdecken gibt.“
Das kleine Tier wurde im Südwesten Äthiopiens gefunden:
Das etwa 15 Zentimeter große Säugetier hat breite Hinterfüße und ein dichtes, wasserabweisendes Fell, das auf der Oberseite schieferschwarz und auf der Unterseite weiß ist. „Unser gesamtes Wissen über diese Art beruhte bisher praktisch auf einem einzigen Tier“, sagte Katharina Kühnert, Projektleiterin in Yayu. „Mit der Wiederentdeckung haben wir nun die Chance, mehr über ihre Ökologie, ihre Verbreitung und letztlich auch darüber herauszufinden, was notwendig ist, um die Art und ihren Lebensraum zu schützen.“
Ein US-Zoologe hatte 1927 das bis dahin einzige Exemplar in einem Gebirgsbach im äthiopischen Hochland gefunden – hunderte Kilometer von Yayu entfernt. Danach gab es laut Nabu keinen weiteren Nachweis mehr. Die Weltnaturschutzunion IUCN führte die Art daher als vom Aussterben bedroht und möglicherweise ausgestorben.
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