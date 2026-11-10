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„Neuer Impuls nötig“

Österreicher-Klub schmeißt Trainer Thorup raus!

Fußball International
10.11.2026 13:04
Jess Thorup
Jess Thorup(Bild: GEPA)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Aus und vorbei, Jess Thorup ist nicht mehr Trainer beim belgischen Top-(?)-Klub KRC Genk! Ein Schnitt von lediglich 1,36 Punkten pro Liga-Spiel kostete den 56 Jahre alten Dänen, der übrigens nicht mit Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup verwandt ist, beim Arbeitgeber der ÖFB-Legionäre Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger den Job ...

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Die Führung des ostbelgischen Klubs machte in einem Statement zum Aus Thorups und dessen Assistenten Imre Szabics, der Sturm-Stürmer-Legende, aus ihrem Herzen keine Mördergrube. „Der KRC Genk ist ein ambitionierter Verein, der sich vor Saisonbeginn klare Ziele gesetzt hat. Nach elf Spieltagen belegt er mit 15 von 33 möglichen Punkten den siebenten Platz in der Jupiler Pro League. Das entspricht nicht den Erwartungen des KRC Genk“, hieß es.

„... zur Ansicht gekommen, dass ein neuer Impuls nötig ist!“
Man habe zudem über die vergangenen Wochen keine Fortschritte im Spiel der Mannschaft feststellen können. „Nach einer gründlichen Analyse ist die Klubführung zur Ansicht gekommen, dass ein neuer Impuls nötig ist“, um wieder an der Spitze mitzuspielen. Diese Spitze der belgischen Liga ist in Klubgestalt von Tabellenführer Union Saint-Gilloise aktuell 14 Punkte entfernt ...

Nikolas Sattlberger
Nikolas Sattlberger(Bild: zVg)
Tobias Lawal
Tobias Lawal(Bild: GEPA)

Kurioses Detail am Rande: Thorup war bereits in der Saison 2020/21 Trainer beim KRC Genk gewesen, aber auch damals nur kurz. Nach gerade einmal fünf Partien war der Däne trotz einer starken Bilanz von drei Siegen und zwei Remis in fünf Spielen aus persönlichen Gründen in sein Heimatland zurückgekehrt.

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