Österreicher-Klub schmeißt Trainer Thorup raus!

Die Führung des ostbelgischen Klubs machte in einem Statement zum Aus Thorups und dessen Assistenten Imre Szabics, der Sturm-Stürmer-Legende, aus ihrem Herzen keine Mördergrube. „Der KRC Genk ist ein ambitionierter Verein, der sich vor Saisonbeginn klare Ziele gesetzt hat. Nach elf Spieltagen belegt er mit 15 von 33 möglichen Punkten den siebenten Platz in der Jupiler Pro League. Das entspricht nicht den Erwartungen des KRC Genk“, hieß es.