Was Profifußballer, Olympiasieger und Talente eint

Vor 40 Jahren begann in Salzburg eine einzigartige Erfolgsgeschichte: Im Jahr 1986 wurde das Schul-Sport-Modell (SSM) in Salzburg gegründet. In diesen Tagen feiert es das große Jubiläum. Die „Krone“ schaute sich an, welche große Sportler in den Genuss dieses Systems kamen, das talentierten Athleten den Alltag zwischen Training und schulischer Ausbildung erleichtern soll: