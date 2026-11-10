„Tatsächlich … Liebe“-Szene komplett übergriffig!

Trotz ihrer fehlenden Erinnerung an viele Details freut sich Knightley darüber, dass der Film bis heute ein so großes Publikum erreicht. Die Dreharbeiten seien allerdings nur eine kurze Episode in ihrem Leben gewesen. „Es war eine Woche, als ich 17 war. Wirklich erinnern kann ich mich daran kaum“, sagte sie. Eine Szene ist ihr dennoch im Gedächtnis geblieben, und zwar aus einem eher unangenehmen Grund.