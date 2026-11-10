Nur einmal war Sturm schlechter als jetzt

Nach der Teampause warten mit Altach (a), Tirol (h), Austria (h) und dem GAK (a) nur Teams unterm Strich auf Sturm. Da müssen Punkte her, will das Team von Fabio Ingolitsch im Frühjahr noch realistische Chancen auf das internationale Geschäft haben. Kurios: An Sturms tabellarischem Sinkflug ist aktuell ausgerechnet die Defensive schuld. Dabei war die Abwehr vor nicht langer Zeit noch das Prunkstück.