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Nur einmal war Sturm schlechter als jetzt

Fußball National
10.11.2026 07:30
Sturm-Präsident Christian Jauk spricht über die bislang verkorkste Saison bei Sturm.
Sturm-Präsident Christian Jauk spricht über die bislang verkorkste Saison bei Sturm.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Ein Blick auf die Tabelle zaubert keinem Sturm-Fan ein Lächeln ins Gesicht. Nur Platz fünf, 14 Punkte hinter Tabellenführer Rapid. Und ausgerechnet ab dieser Saison gibt es die Punkteteilung nach dem Grunddurchgang nicht mehr. Was Hoffnung macht: Nach der Teampause sollte der Kader breiter werden, kehren Langzeit-Ausfälle zurück. 

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Nach der Teampause warten mit Altach (a), Tirol (h), Austria (h) und dem GAK (a) nur Teams unterm Strich auf Sturm. Da müssen Punkte her, will das Team von Fabio Ingolitsch im Frühjahr noch realistische Chancen auf das internationale Geschäft haben. Kurios: An Sturms tabellarischem Sinkflug ist aktuell ausgerechnet die Defensive schuld. Dabei war die Abwehr vor nicht langer Zeit noch das Prunkstück.

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