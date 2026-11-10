Wegen Angriffen im Schwarzen Meer wird Brot teurer

Von Kiew bis Nordafrika ist die Besorgnis groß: Vor dem Krieg ernährte die Ukraine mit 60 bis 75 Millionen Tonnen Agrarexporten rund 400 Millionen Menschen weltweit. Seit der Invasion 2022 beschädigte Russland 1166 Hafeneinrichtungen und 268 zivile Schiffe, heißt es aus Kiew. Die Angriffe auf Routen im Schwarzen Meer verletzten den Luftraum und Wirtschaftszonen von NATO-Staaten wie Rumänien und Bulgarien.