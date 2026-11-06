Das „KI-Erdbeben“: Tech-Milliardäre unter Druck

Elon Musk, Meta-CEO Mark Zuckerberg, Google-Chef Sundar Pichai, Amazon-Gründer Jeff Bezos und Tim Cook, damals noch Vorstandsvorsitzender von Apple: Sie alle waren im Jänner 2025 zur zweiten Angelobung von Donald Trump erschienen. Viele von ihnen hatten sogar direkt hinter dem wiedergewählten US-Präsidenten Platz genommen – ein ungewöhnliches Bild, das um die Welt ging: Plätze in unmittelbarer Nähe des Präsidenten sind üblicherweise dessen Familie, ehemaligen Präsidenten und anderen Ehrengästen vorbehalten.