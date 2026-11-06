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Nach Midterms in USA

Das „KI-Erdbeben“: Tech-Milliardäre unter Druck

Digital
06.11.2026 13:25
Nach den Verlusten der Republikaner bei den Midterms droht Elon Musk und anderen ...
Nach den Verlusten der Republikaner bei den Midterms droht Elon Musk und anderen Tech-Milliardären politischer Gegenwind.(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)
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Von krone.at

Mit ihrer demonstrativen Unterstützung für Donald Trump erhofften sich führende Tech-Milliardäre eine innovationsfreundliche Politik. Doch die Wahlerfolge der Demokraten könnten ihre Rechnung durchkreuzen: Statt Rückendeckung drohen strengere Regeln und schärfere Kontrollen. Auf dem Spiel stehen Milliardeninvestitionen, während ein politischer Machtkampf um die Zukunft der Künstlichen Intelligenz beginnt.

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Elon Musk, Meta-CEO Mark Zuckerberg, Google-Chef Sundar Pichai, Amazon-Gründer Jeff Bezos und Tim Cook, damals noch Vorstandsvorsitzender von Apple: Sie alle waren im Jänner 2025 zur zweiten Angelobung von Donald Trump erschienen. Viele von ihnen hatten sogar direkt hinter dem wiedergewählten US-Präsidenten Platz genommen – ein ungewöhnliches Bild, das um die Welt ging: Plätze in unmittelbarer Nähe des Präsidenten sind üblicherweise dessen Familie, ehemaligen Präsidenten und anderen Ehrengästen vorbehalten.

Die prominente Position der Tech-Milliardäre verdeutlichte, welche außergewöhnlich enge Beziehung zwischen der Technologiebranche und der neuen Regierung entstehen sollte.

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und Gattin, Sundar Pichai und Elon Musk bei der zweiten Angelobung ...
Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und Gattin, Sundar Pichai und Elon Musk bei der zweiten Angelobung von Donald Trump (v.l.n.r.)(Bild: APA/AFP/POOL/Julia Demaree Nikhinson)
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