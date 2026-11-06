Betrunkener bedrohte zwei Mädchen mit Holzlatte

Schockmoment für zwei Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren am Donnerstagabend in Wien-Neubau: Ein alkoholisierter Mann versuchte mit einer Holzlatte auf die Jugendlichen loszugehen. Als die beiden flüchteten, warf er ihnen die Latte auch noch hinterher und drohte sogar, sie umzubringen.
Der Vorfall ereignete sich gegen 21.15 Uhr im Sophienpark. Laut Polizei versuchte der 35-Jährige die beiden Mädchen mit einer Holzlatte zu schlagen. Die Jugendlichen konnten jedoch noch rechtzeitig flüchten. Als wäre das nicht schon schlimm genug, warf er ihnen die Holzlatte hinterher und sprach dabei auch Morddrohungen aus.
Die beiden Mädchen gaben nach dem Vorfall gegenüber der Polizei an, den Mann überhaupt nicht zu kennen. Auch eine Auseinandersetzung oder sonstige Konfrontation soll es zuvor nicht gegeben haben.
35-Jähriger weiterhin Polizeigewahrsam
Auch gegenüber den alarmierten Polizisten zeigte sich der 35-Jährige alles andere als kooperativ. Der Mann wurde zunehmend aggressiv und musste schließlich mit Körperkraft festgenommen werden. Ein Alkotest ergab 1,6 Promille. Der 35-Jährige befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.
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