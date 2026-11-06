Betrunkener bedrohte zwei Mädchen mit Holzlatte

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.15 Uhr im Sophienpark. Laut Polizei versuchte der 35-Jährige die beiden Mädchen mit einer Holzlatte zu schlagen. Die Jugendlichen konnten jedoch noch rechtzeitig flüchten. Als wäre das nicht schon schlimm genug, warf er ihnen die Holzlatte hinterher und sprach dabei auch Morddrohungen aus.