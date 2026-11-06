Deutschlands Regierung will WM im Land halten

Die deutsche Bundesregierung sucht nach einer Lösung, damit die Eishockey-Weltmeisterschaft im Mai 2027 wie geplant in Deutschland stattfindet. Wie Regierungssprecher Stefan Kornelius nach Gesprächen unter anderem mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) und dem Weltverband IIHF erklärte, will man beide Verbände entsprechend unterstützen. Offenbar soll auch auf einem diplomatischen Weg eine Lösung ohne die Teilnahme Russlands gefunden werden.