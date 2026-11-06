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„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
06.11.2026 13:00
Schnucki mit Acari sowie Leopold und Sirtaki warten noch auf ihre Lebensplätze.
Schnucki mit Acari sowie Leopold und Sirtaki warten noch auf ihre Lebensplätze.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz)
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Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.

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Leopold – der Folgsame
(Bild: Tierheim Linz)

Leopold kam als Fundhund ins Tierheim, wo er sich als ausgesprochen freundlicher und gut führbarer Gefährte zeigt. Er ist folgsam, orientiert sich gerne an seinen Bezugspersonen und versteht sich auch prima mit Artgenossen. Bei Spaziergängen sollte sein Jagdtrieb beachtet werden. Leopold dürfte etwa acht Jahre alt sein. Tel.: 0732/247887.

Körnchen-Kurt – der Gesellige
(Bild: Tierheim Linz)

Körnchen-Kurt (7 Jahre) verlor sein Partnertier und wartet nun im Tierheim Linz auf sein Glück. Der Nymphensittich wird in ein artgerechtes Zuhause mit viel Freiraum zum Fliegen und Artgenossen vermittelt. Tel.: 0732/247887.

Inspektor Leo – der Kuscheltiger
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Der junge Inspektor Leo ist ein richtiger Schmusetiger! Er liebt die Aufmerksamkeit von Menschen und freut sich schon auf ein Zuhause, wo er ganz viel spielen, erkunden und kuscheln darf. Weil er sich in der Nähe von Artgenossen so wohlfühlt, wird er auf einen Platz mit Katzengesellschaft vermittelt. Tel.: 0664/8485571.

Rocky – der Charakterstarke
(Bild: Tierheim Linz)

Klein, aber oho! Yorkshire-Terrier-Rüde Rocky (10 Jahre) musste wegen gesundheitlicher Probleme seines Besitzers ins Tierheim umziehen. Der kleine Kerl begegnet Fremden zu Beginn immer misstrauisch und verteidigt seine Grenzen zur Not auch mit den Zähnen. Hat man aber einmal sein Vertrauen gewonnen, entpuppt sich Rocky als anhänglich und verschmust. Es werden hundeerfahrene und geduldige Menschen mit einem ruhigen Zuhause gesucht. Tel.: 0732/247887.

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Sirtaki – ein spannendes Reptil
(Bild: Tierheim Linz)

Sirtaki steht stellvertretend für vier männliche Griechische Landschildkröten, die im Linzer Tierheim noch auf neue Besitzer warten. Die Reptilien werden nur an verantwortungsbewusste Menschen vergeben, die einen Sachkundenachweis abgelegt haben und ihnen artgerechte Haltung bieten: Im Sommer in einem sonnigen Freigehege und täglich frische Gräser sowie Kräuter, Obst und Gemüse. Sirtaki ist mit seinen 15 Lebensjahren noch ein Jungspund: Man sollte sich darüber bewusst sein, dass Griechische Landschildkröten bei guter Haltung durchaus 100 Jahre alt werden können.  Tel.: 0732/247887.

Schnucki & Acari – ein Paar fürs Leben
(Bild: Tierheim Linz)

Schnucki (6 Jahre) und Acari (1,5 Jahre) sind ein harmonisches Kaninchenpaar, das ausschließlich im Doppelpack vermittelt wird. Beide eignen sich für eine geschützte Außenhaltung, wo ihnen ausreichend Platz und Buddelmöglichkeiten geboten werden. Schnucki ist der charakterstarke Part, während Acari sehr entspannt ist. Schnuckis Zähne müssen wegen einer Fehlstellung regelmäßig vom Tierarzt gekürzt werden. Von kleinen Kindern sind die beiden kein Fan. Tel.: 0732/247887.

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