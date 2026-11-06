„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Sirtaki steht stellvertretend für vier männliche Griechische Landschildkröten, die im Linzer Tierheim noch auf neue Besitzer warten. Die Reptilien werden nur an verantwortungsbewusste Menschen vergeben, die einen Sachkundenachweis abgelegt haben und ihnen artgerechte Haltung bieten: Im Sommer in einem sonnigen Freigehege und täglich frische Gräser sowie Kräuter, Obst und Gemüse. Sirtaki ist mit seinen 15 Lebensjahren noch ein Jungspund: Man sollte sich darüber bewusst sein, dass Griechische Landschildkröten bei guter Haltung durchaus 100 Jahre alt werden können. Tel.: 0732/247887.