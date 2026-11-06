KI-Panik ließ Börsen nach US-Wahlen beben

Ist das ETF-Portfolio in Gefahr?

Viele Privatanleger fürchten aktuell um ihr Geld, dass in Aktien & Co. geparkt ist. Beliebt bei privaten Investoren sind auch ETFs – also börsengehandelten Fonds aus oft tausenden Aktien. Diese orientieren sich bei der Zusammensetzung oft an gängigen Welt-Indizes wie dem MSCI World, die in den vergangenen Jahren stark technologielastig geworden sind. Die Folgen des aktuellen Tech-Einbruchs sehen viele Privatanleger jetzt deshalb direkt in ihrem Portfolio.