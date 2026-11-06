Firma Betten Reiter bekommt einen neuen Eigentümer

Auch die Geschäftsführung von Betten Reiter bleibt vom Eigentümerwechsel unverändert: Peter Hildebrand und Monika Zechmeister teilen sich diese weiterhin. „Wir werden den bisher so erfolgreichen Kurs bei Betten Reiter fortsetzen“, sagte Rainer Eisner, geschäftsführender Gesellschafter von Loxone Lighthouse. Die Übernahme sei ein Bekenntnis zu Österreich, heimischer Qualität und regionalen Arbeitsplätzen, unterstrich er.