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Firma Betten Reiter bekommt einen neuen Eigentümer

Oberösterreich
06.11.2026 13:45
Loxone-Lighthouse Geschäftsführer Rainer Eisner (links) und Betten Reiter Geschäftsführer Peter ...
Loxone-Lighthouse Geschäftsführer Rainer Eisner (links) und Betten Reiter Geschäftsführer Peter Hildebrand.(Bild: Loxone Lighthouse GmbH)
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Von Krone Oberösterreich

Die Loxone Lighthouse GmbH, Teil der Loxone-Gruppe aus Kollerschlag im Mühlviertel, übernimmt die Firma Betten Reiter mit Hauptsitz in Leonding bei Linz. Die Fortführung des Unternehmens mit 385 Beschäftigten und 18 Standorten in Österreich sei beabsichtigt, informierte Loxone Lighthouse am Freitag.

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Auch die Geschäftsführung von Betten Reiter bleibt vom Eigentümerwechsel unverändert: Peter Hildebrand und Monika Zechmeister teilen sich diese weiterhin. „Wir werden den bisher so erfolgreichen Kurs bei Betten Reiter fortsetzen“, sagte Rainer Eisner, geschäftsführender Gesellschafter von Loxone Lighthouse. Die Übernahme sei ein Bekenntnis zu Österreich, heimischer Qualität und regionalen Arbeitsplätzen, unterstrich er.

Wettbewerbshüter müssen noch prüfen
Die 100-Prozent-Übernahme wurde bei der Bundeswettbewerbsbehörde zur Prüfung eingebracht. Gibt es grünes Licht, werde die Transaktion rückwirkend mit 1. März 2026 abgeschlossen, heißt es weiter. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben.

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Betten Reiter wurde 1953 gegründet und gilt laut eigenen Angaben mit einem Umsatz von 86 Millionen Euro in Österreich als Nummer eins am Heimtextilmarkt. Loxone Lighthouse wurde 2020 gegründet und hat den Fokus auf Übernahmen von mittelständischen Unternehmen.

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