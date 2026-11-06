„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme

Die Künstlerin will mit dem veränderten Gruß zum Nachdenken anregen. Dass ihr Werk Diskussionen auslöst, ist nicht neu: Das 2008 konzipierte Schild stand zunächst an der Inntalautobahn bei Kufstein, später war es auch in Graz und Innsbruck zu sehen. Nach einem Jahr Standortsuche wurde es nun in St. Pölten enthüllt.