„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme

Ein ungewöhnlicher Gruß am St. Pöltner Stadtrand soll zum Nachdenken anregen – und sorgt für Protest: Die FPÖ kritisiert das Kunstwerk „Grüss Göttin“. Eine Bürgerplattform verlangt dessen Entfernung und schaltet sogar Bischof Alois Schwarz ein.
„Grüß Gott“ steht auf vielen Schildern in Österreich. Warum nicht zur Abwechslung „Grüß Göttin“? Dieser Gedanke brachte die Tiroler Künstlerin Ursula Beiler auf die Idee für ihre Installation. Seit Ende Oktober begrüßt das Schild Autofahrer an der Mariazeller Straße bei der Park-and-Ride-Anlage St. Pölten Süd. Bis zu 30.000 Fahrzeuge passieren dort täglich.
Die Künstlerin will mit dem veränderten Gruß zum Nachdenken anregen. Dass ihr Werk Diskussionen auslöst, ist nicht neu: Das 2008 konzipierte Schild stand zunächst an der Inntalautobahn bei Kufstein, später war es auch in Graz und Innsbruck zu sehen. Nach einem Jahr Standortsuche wurde es nun in St. Pölten enthüllt.
FPÖ verlangt Auskunft über die Kosten
Bei der FPÖ stößt der Gruß auf wenig Gegenliebe. Landesrat und Gemeinderat Martin Antauer spricht von „feministischer Symbolpolitik“. Die Stadtregierung beschäftige sich mit einem Kunstprojekt, während die Bevölkerung mit Teuerung und Alltagsproblemen kämpfe, kritisiert er.
Antauer fordert SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler auf, die Kosten für Aufstellung und Wartung offenzulegen. Auch FPÖ-Stadträtin Irene Höfner lehnt das Schild ab: Frauen bräuchten Unterstützung im Alltag, Sicherheit, faire Chancen und Respekt statt „ideologischer Schilder“.
Bürgerplattform wendet sich an den Bischof
Auch die Bürgerplattform „Pro St. Pölten“ protestiert gegen die Installation. Ulrike Nesslinger wandte sich mit ihrer Kritik sogar an Bischof Alois Schwarz. Im Namen der Kunst werde mit dem Namen Gottes „Schindluder getrieben“, heißt es in dem Schreiben. Die Plattform fordert den Bischof auf, Schritte zur Entfernung „dieser Provokation“ zu setzen.
Künstlerin wollte den gewohnten Gruß verändern
Für Beiler stand hingegen eine einfache Frage am Anfang: „Praktisch an allen touristischen Plätzen, aber auch Ortschaften, steht ein Schild mit der Aufschrift ,Grüß Gott‘. Wieso nicht einmal zur Abwechslung ,Grüß Göttin‘?“ Die in Silz in Tirol lebende Künstlerin arbeitet unter anderem mit Holz, Stein, Metall, Eis und Feuer. „Grüss Göttin“ zählt zu ihren bekanntesten Arbeiten in Österreich.
Oft Zielscheibe von Vandalen in Tirol
Das Kunstwerk „Grüss Göttin“ sorgte seit seiner Entstehung im Jahr 2008 immer wieder für teils heftige Diskussionen. Zunächst wurde es an der Tiroler Inntalautobahn bei Kufstein-Nord aufgestellt – Jahre später dann beim Kreisverkehr Innsbruck-Mitte. Unzählige Male wurde das Werk auch zur Zielscheibe von Vandalen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.