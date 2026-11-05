Benko vs. Haselsteiner: Urteil oder Verlängerung

Tag zwei im Prozess gegen Rekord-Pleitier René Benko in der Causa Haselsteiner. Der Vorwurf: Benko soll Hans Peter Haselsteiner dazu gebracht haben, ihm fünf Millionen Euro unter der Angabe einer persönlichen Garantie vorzustrecken. Im zweiten Verfahrensstrang geht es um eine luxuriöse Jagdwaffe, die der gefallene Immobilienjongleur vor den Gläubigern verborgen haben soll. Verfolgen Sie den Tag im Liveticker!
Wird es heute ein Urteil geben oder geht der Prozess in die Verlängerung? Benkos Anwalt Norbert Wess hatte bereits am Mittwoch weitere Beweisanträge angekündigt, auch könnten zusätzliche Zeugen geladen werden.
Der erste Befragungstag war durchaus emotional über die Bühne gegangen, Haselsteiner hatte gegen seinen einstigen Geschäftspartner ordentlich ausgeteilt. So habe ihm Benko „Stein und Bein“ geschworen, die fünf Millionen zurückzuzahlen: „Das war ausgemacht zwischen uns.“ Dass es dabei um einen Aktienkauf ging, verneinte Haselsteiner.
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Krida-Vorwurf um Jagdgewehr
Weiters verhandelt wurde die Causa um ein luxuriöses Jagdgewehr mit Goldverzierung. Konkret soll Benko das Gewehr mit aufwendiger Goldverzierung im Wert von 80.000 Euro gegenüber dem Insolvenzverwalter und den Gläubigern verheimlicht bzw. verborgen haben. Dadurch soll die Befriedigung von Gläubigerforderungen verhindert bzw. geschmälert worden sein. Der 49-Jährige bestreitet auch dies, das Gewehr sei „einfach übersehen worden“ und habe sich deswegen bei ihm befunden, weil er der „waffenrechtlich Verantwortliche“ gewesen sei.
Der Signa-Gründer wurde bereits Ende September in einer anderen Causa in Innsbruck wegen betrügerischer Krida zu 30 Monaten unbedingter Haft verurteilt. Aktuell befindet er sich noch in U-Haft, die er dank Fußfessel in einer Innsbrucker Wohnung verbringt.
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