Benko vs. Haselsteiner: Urteil oder Verlängerung

Krida-Vorwurf um Jagdgewehr

Weiters verhandelt wurde die Causa um ein luxuriöses Jagdgewehr mit Goldverzierung. Konkret soll Benko das Gewehr mit aufwendiger Goldverzierung im Wert von 80.000 Euro gegenüber dem Insolvenzverwalter und den Gläubigern verheimlicht bzw. verborgen haben. Dadurch soll die Befriedigung von Gläubigerforderungen verhindert bzw. geschmälert worden sein. Der 49-Jährige bestreitet auch dies, das Gewehr sei „einfach übersehen worden“ und habe sich deswegen bei ihm befunden, weil er der „waffenrechtlich Verantwortliche“ gewesen sei.