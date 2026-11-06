Homeoffice eingeschränkt: Gewerkschaft läuft Sturm

Zusammenarbeit vor Ort erleichtert laut der Bank die Teamarbeit

Die Mailänder Großbank verteidigt ihre Entscheidung mit dem Stellenwert persönlicher Zusammenarbeit. Der direkte Austausch zwischen Kollegen sei entscheidend für die Entwicklung von Kompetenzen, den Wissenstransfer und die berufliche Weiterentwicklung. Die Zusammenarbeit vor Ort erleichtere die Teamarbeit, beschleunige Entscheidungsprozesse und stärke eine Unternehmenskultur, die auf Austausch, Integration und kontinuierliches Lernen setze, erklärte ein Sprecher des Instituts. Besonders wichtig sei die Präsenz im Büro für jüngere Beschäftigte und Mitarbeiter am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn. Der tägliche Kontakt, die Betreuung durch erfahrene Kollegen und das Lernen im Arbeitsalltag seien wesentliche Voraussetzungen für ihre Entwicklung.