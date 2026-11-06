Herzog: „Magath hätte mir das sicher verboten“

Andi Herzog ist das neue Gesicht von „Wiener Zucker“. Am Rande der Präsentation der neuen Kampagne spricht der langjährige Rekordinternationale über seine Affinität zum Süßen, Felix Magath, Toni Polster, die rot-weiß-rote Europacup-Woche, das heutige Rapid-Spiel. Außerdem im Video: Agrana-CEO Martina Steinberger-Voracek.