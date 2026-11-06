Asylwerber sollen ab Tag eins arbeiten dürfen

Asylwerber sollen künftig „ab dem ersten Tag“ arbeiten dürfen, fordert der Tiroler. „Wir sind solidarisch mit den Schwächsten, nicht mit den Faulsten“, erklärte Mattle. Wer berechtigt nach Österreich komme, müsse auch einen Beitrag leisten. Gerade in Tirol, wo etwa im Tourismus dringend Arbeitskräfte gesucht werden, könne das die Integration beschleunigen. Damit weicht Mattle von der bisherigen Linie der Bundes-ÖVP ab. Und das einen Tag vor dem Grundsatzparteitag seiner Tiroler Volkspartei.