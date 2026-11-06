Jugendlicher (16) geht auf Justizwachebeamtin los

Weil er sich nicht an die Regeln halten wollte, endete der Besuch eines 16-Jährigen in einer Wiener Justizanstalt am Donnerstag mit einer Festnahme. Der Jugendliche weigerte sich bei der Einlasskontrolle, seinen Ausweis vorzuzeigen, und rastete daraufhin völlig aus. Dabei versuchte er sogar, einer Justizwachebeamtin ins Gesicht zu schlagen.
Der Vorfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr. Der 16-Jährige wollte eine Justizanstalt betreten, verweigerte jedoch die vorgeschriebenen Sicherheitskontrollen. Auch seinen Ausweis wollte er nicht vorzeigen. Die Justizwachebeamten verweigerten ihm daraufhin den Zutritt.
Faust ins Gesicht
Doch der Jugendliche wollte die Anweisungen nicht akzeptieren. Als ihn die Beamten schließlich mit Körperkraft aus dem Gebäude brachten, wehrte er sich heftig. Dabei versuchte er laut Polizei, einer Justizwachebeamtin mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Die Frau konnte den Angriff abwehren und den 16-Jährigen gemeinsam mit ihren Kollegen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.
Kein Unbekannter für die Polizei
Für die Polizei war der Jugendliche kein Unbekannter: Der 16-Jährige ist bereits wegen zahlreicher strafrechtlicher Delikte amtsbekannt. Er wurde festgenommen, nach seiner Einvernahme auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt und angezeigt.
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