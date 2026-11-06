Jugendlicher (16) geht auf Justizwachebeamtin los

Faust ins Gesicht

Doch der Jugendliche wollte die Anweisungen nicht akzeptieren. Als ihn die Beamten schließlich mit Körperkraft aus dem Gebäude brachten, wehrte er sich heftig. Dabei versuchte er laut Polizei, einer Justizwachebeamtin mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Die Frau konnte den Angriff abwehren und den 16-Jährigen gemeinsam mit ihren Kollegen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.