Monate verschollen! Dann tauchte Carla wieder auf

Unweit der Salzburger Grenze kam einem deutschen Ehepaar im Sommer ihr Hund abhanden. Eine fieberhafte, großangelegte Suche startete. 121 Tage nach ihrem Verschwinden konnten Tierschützer „Carla“ tatsächlich einfangen. Wie das gelingen konnte und warum das den Besitzern völlig egal ist – die „Krone“ hat die Details ...
„Sie hat viel Schlaf nachholen müssen, aber jetzt blüht Carla auf.“ Susanne Gruber spricht immer noch mit etwas zittriger Stimme. Denn: „Hinter mir liegen vier Monate voller Hoffnung, Rückschläge und unzähliger Kilometer“, schnauft die ausgebildete Pettrailerin („Tiersucherin“) vom Verein „RO Hundeengel“ kräftig durch.
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