Monate verschollen! Dann tauchte Carla wieder auf

Unweit der Salzburger Grenze kam einem deutschen Ehepaar im Sommer ihr Hund abhanden. Eine fieberhafte, großangelegte Suche startete. 121 Tage nach ihrem Verschwinden konnten Tierschützer „Carla“ tatsächlich einfangen. Wie das gelingen konnte und warum das den Besitzern völlig egal ist – die „Krone“ hat die Details ...