US-Kriegsminister Hegseth muss um sein Amt kämpfen

Seinen Gegnern wirft Hegseth eine „Politik der persönlichen Zerstörung“ vor. Wie auch gegen Donald Trump werde aber auch bei ihm das Verfahren zur Amtsenthebung nicht durchgehen. Mehrmals schmeichelt der Kriegsminister seinem „Commander in Chief“ in dem Video. Etwa, wenn er an den Wahlkampf 2024 erinnert, als Trump angeschossen wurde. „Er hat sich für dieses Land in die Schusslinie geworfen“, meint Hegseth, „Er hat seine Faust geschüttelt und gesagt: ‘kämpft, kämpft, kämpft!‘ und das werden wir“.