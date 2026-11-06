FBI warnt: Kühlregale weiter im Visier von Hackern

Der Warnung ging eine Reihe von Cyberattacken auf gewerbliche Kühlanlagen in den USA und Europa voraus. In den vergangenen Monaten gab es mindestens drei solcher Wellen. Ermittler des US-Verteidigungsministeriums prüfen etwa, ob eine Serie ungeklärter Störungen im August an Kühlgeräten in Supermärkten auf US-Militärstützpunkten auf einen Cyberangriff zurückgeht. Das meldete die Nachrichtenagentur Reuters vergangene Woche. Im Oktober verursachte eine großangelegte Attacke auf französische Kühlanlagen Schäden in zweistelliger Millionenhöhe. Am Montag waren zudem mehr als 100 Geschäfte in ganz Europa von einem weiteren Vorfall betroffen.