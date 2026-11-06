Forstarbeiter wurde in Maschine gezogen

Zu dem folgenschweren Unfall kam es gestern Donnerstag im alpinen Gelände im Bezirk Scheibbs (Niederösterreich). Ein 39-Jähriger war mit Arbeiten an einem sogenannten Gebirgsharvester beschäftigt, als er offenbar einen technischen Defekt beheben wollte. Dabei dürfte er mit einem Bein abgerutscht und in die laufende Maschine gezogen worden sein.