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Geld ist schon weg

Pflegerin betäubte Senior und räumte Tresor aus

Oberösterreich
06.11.2026 08:00
Die Pflegerin sollte eigentlich eine bettlägrige Frau betreuen. (Symbolfoto)
Die Pflegerin sollte eigentlich eine bettlägrige Frau betreuen. (Symbolfoto)(Bild: sarayutsridee - stock.adobe.com)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Statt Hilfe zu bekommen, wurde ein betagtes Ehepaar in Linz von ihrer Pflegerin ausgeraubt. Dem Mann dürfte zuvor etwas in ein Getränk getan worden sein, er wurde so außer Gefecht gesetzt. Die Täterin aus der Slowakei will das Geld schon ausgegeben und damit auch ihre Schulden beglichen haben.

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Die Geschichte liest sich wie das Drehbuch einer Netflix-Serie. Im April hatte ein betagtes Linzer Ehepaar – beide sind um die 80 Jahre alt – eine 24-Stunden-Pflegerin engagiert. „Die Frau war gestürzt und der Ehemann benötigte deshalb auf die Schnelle eine Betreuung“, erzählt der Rechtsvertreter des Ehepaars Kevin Rechberger. Die Wahl fiel schließlich auf eine 43-jährige Slowakin, die auch einen sehr netten Eindruck machte.

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