Pflegerin betäubte Senior und räumte Tresor aus

Die Geschichte liest sich wie das Drehbuch einer Netflix-Serie. Im April hatte ein betagtes Linzer Ehepaar – beide sind um die 80 Jahre alt – eine 24-Stunden-Pflegerin engagiert. „Die Frau war gestürzt und der Ehemann benötigte deshalb auf die Schnelle eine Betreuung“, erzählt der Rechtsvertreter des Ehepaars Kevin Rechberger. Die Wahl fiel schließlich auf eine 43-jährige Slowakin, die auch einen sehr netten Eindruck machte.