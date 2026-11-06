Rot-weiß-rote Lösung für die Gemüseversorgung fix

Dabei geht es um viel Geld: 2025 lieferten die Marchfelder Bauern rund 40.000 Tonnen Rohware im Wert von 18,5 Millionen Euro. Auch der Handel stellte sich hinter die heimische Ware. Der Supermarktriese SPAR will kein ausländisches Tiefkühlgemüse des belgischen Unternehmens für seine Eigenmarken verwenden, und die Billa-Mutter Rewe will „weiterhin konsequent“ auf Tiefkühlgemüse aus Österreich setzen. Pernkopf und Mayr ziehen daraus die Lehre: Statt von einem einzigen internationalen Konzern abzuhängen, stehe die Versorgung künftig „auf mehreren Beinen“.

Die Angst vor Konkurrenz

Am 24. September kündigte Ardo an, das Werk in Groß-Enzersdorf 2027 zu schließen. Betroffen sind 190 Beschäftigte und 50 Leiharbeitskräfte, dazu rund 500 Betriebe der Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG) auf etwa 3300 Hektar. Für die Region war es nach der Schließung der Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf „der zweite schwere Schlag“.