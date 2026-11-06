ÖSV-Weltmeister auf den Spuren von Ester Ledecka

„Wirklich gewaltig, was sie in Sölden und hier mit dem vorhandenen Schnee alles geschafft haben“, strahlt Jakob „Jacky“ Dusek mit der Sonne über dem Pitztaler Gletscher um die Wette. Der Niederösterreicher, der am 19. November seinen 30. Geburtstag feiert, trainierte mit dem ÖSV-Team zuerst in Sölden, wo der Fokus auf Startübungen lag. „Da sind wir 20 Sekunden geradeaus gefahren“, erzählt der Olympia-Dritte von Mailand/Cortina. „Außer uns waren nur unsere Skicrosser dort. Am letzten Tag waren dann auch die französischen Skicrosser eingeladen. Generell war es aber relativ privat und wir hatten einen sehr schnellen Umlauf.“