Diese neue Kaderregel soll im Eishockey kommen

Österreichs Eishockey steht vor einer ungewissen Zukunft. Der Kooperationsvertrag zwischen ÖEHV und ICE-Liga läuft aus. Vor allem die Begrenzung von Legionären ist ein strittiger Punkt. Die Liga und ihre Klubs pochen auf Einhaltung von EU-Gesetzen, setzen den Verband unter Druck. Und erteilt Einmischung ins Profi-Geschäft eine Absage.