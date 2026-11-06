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Liga attackiert ÖEHV

Diese neue Kaderregel soll im Eishockey kommen

Eishockey
06.11.2026 12:05
Der Kooperationsvertrag zwischen ICE-Liga und ÖEHV läuft 2027 aus.
Der Kooperationsvertrag zwischen ICE-Liga und ÖEHV läuft 2027 aus.(Bild: GEPA)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Österreichs Eishockey steht vor einer ungewissen Zukunft. Der Kooperationsvertrag zwischen ÖEHV und ICE-Liga läuft aus. Vor allem die Begrenzung von Legionären ist ein strittiger Punkt. Die Liga und ihre Klubs pochen auf Einhaltung von EU-Gesetzen, setzen den Verband unter Druck. Und erteilt Einmischung ins Profi-Geschäft eine Absage.

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„Wir wollen eine Kooperation, egal mit wem vom Verband!“, sagt KAC-Präsident und Liga-Vizepräsident Johannes Schwaiger. Für die Klubs in der ICE-Liga drängt die Zeit.

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