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Bei dieser Hochzeitsmesse herrscht Männerverbot

Leben
06.11.2026 13:25
Die „Amore“, die erste Hochzeitsmesse nur für Frauen, startet am Wochenende in Wien – und tourt ...
Die „Amore“, die erste Hochzeitsmesse nur für Frauen, startet am Wochenende in Wien – und tourt dann durch Österreich. Veranstalterin Sabrina Dirnberger: „Oft übernehmen die Bräute die Initiative bei der Hochzeitsplanung.“(Bild: Krone-Collage/Krone Multimedia)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Hier feiern Bräute mit ihren „Girls“ und „Hot Assistants“ statt mit dem Bräutigam: Mit „Amore“ kommt jetzt die erste Hochzeitsmesse exklusiv für Frauen nach Österreich. Das Event findet am Wochenende in Wien und im Frühjahr in weiteren heimischen Städten statt.

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Nach dem Heiratsantrag stehen gefühlt zig Entscheidungen an: Welche Hochzeitslocation soll es werden, welche Deko, welches Essen, welches Kleid soll die Gäste verzaubern – und wenn ja, wie viele? Antworten auf Fragen wie diese sucht eine Braut häufig nicht allein, sondern mit – nein, nicht vorrangig mit dem zukünftigen Gatten, sondern ihren „weiblichen Verbündeten“.

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