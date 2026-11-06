Bei dieser Hochzeitsmesse herrscht Männerverbot

Nach dem Heiratsantrag stehen gefühlt zig Entscheidungen an: Welche Hochzeitslocation soll es werden, welche Deko, welches Essen, welches Kleid soll die Gäste verzaubern – und wenn ja, wie viele? Antworten auf Fragen wie diese sucht eine Braut häufig nicht allein, sondern mit – nein, nicht vorrangig mit dem zukünftigen Gatten, sondern ihren „weiblichen Verbündeten“.