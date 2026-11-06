TikTok gefährdet mentale Gesundheit seiner Nutzer

Im Fokus des Verfahrens steht die sogenannte For You-Page, die besonders schnell Inhalte anzeigen soll, die Nutzer interessieren. Die EU-Kommission verlangt hier Änderungen, da sie sogenannte Rabbit-Hole-Effekte (auf Deutsch: Kaninchenbau) befürchtet. Damit ist gemeint, dass man sich so tief in einem Thema verliert, dass man nicht mehr herausfindet – ähnlich wie sich die Hauptfigur in der Geschichte Alice im Wunderland in einem Kaninchenbau verliert.