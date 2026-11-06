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„Dankbar, aber ...“

Nationenwechsel! Youngster kehrt ÖFB den Rücken

Fußball International
06.11.2026 14:00
Florent Hajdini kehrt dem ÖFB den Rücken.
Florent Hajdini kehrt dem ÖFB den Rücken.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Florent Hajdini kehrt dem ÖFB den Rücken und wird fortan für den Kosovo auflaufen. Ein Gespräch mit dem kosovarischen U21-Teamchef Hekuran Kryeziu hat für den Amstetten-Youngster wohl den finalen Ausschlag gegeben. 

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„Ich habe mich mit Kryeziu unterhalten, und er hat mir seinen Plan vorgestellt. Mit größter Begeisterung habe ich zugestimmt, für den Kosovo zu spielen“, wird Hajdini von mehreren ausländischen Medien zitiert. Damit kehrt der 20-Jährige dem ÖFB nach 26 Länderspielen im Nachwuchsbereich den Rücken. 

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Zuletzt stand er beim U21-Team des ÖFB auf der Abrufliste. „Die Einladung aus Österreich kam zwar schon früher, aber nach diesem Gespräch habe ich mich entschieden, mein Land zu vertreten“, begründet der 20-Jährige seine Entscheidung. 

Abschließend betont Hajdini noch: „Ich bin Österreich für alles dankbar, aber mein Herz schlägt für den Kosovo.“ Er ist nicht das erste Talent, das sich gegen eine ÖFB-Zukunft entscheidet. Zuletzt haben sich mit Salko Hamzic und Ermin Mahmic schon zwei Kicker für Bosnien-Herzegowina entschieden. 

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