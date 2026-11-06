Verteilung von Migranten: Österreich ausgenommen

Konkret stuft die Kommission neben Österreich auch Bulgarien, Tschechien, Estland, Kroatien und Polen als Länder ein, die aufgrund der Entwicklungen in den vergangenen fünf Jahren mit einer „erheblichen Migrationssituation“ konfrontiert seien, wie es in dem Bericht heißt. Sie können beim nächsten EU-Innenministerrat im Dezember beantragen, ihre Beiträge zum Solidaritätspool für das kommende Jahr ganz oder teilweise zu reduzieren.

„Österreich hat viel Verantwortung übernommen“

Die europäische Migrationswende wirke, die illegale Migration gehe europaweit weiter stark zurück, erklärte in diesem Zusammenhang der zuständige EU-Kommissar Magnus Brunner am Freitag. „Österreich hat über viele Jahre hinweg sehr viel Verantwortung übernommen. Das wird von der Kommission berücksichtigt. Deshalb schlagen wir vor, Österreich auch 2027 von Beiträgen auszunehmen.“ Konkret verwies Brunner in diesem Zusammenhang auf den Beitrag Österreichs im Bereich Sekundärmigration.

Brunner schilderte am Freitag auf einer Pressekonferenz zudem die Situation in Österreich als Beispiel für die Auswirkungen der EU-Migrationspolitik. „Österreich verzeichnet zum ersten Mal mehr Rückkehrer als Asylanträge gestellt werden“, so Brunner vor Medienvertretern.