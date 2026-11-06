Kanzler Stocker auf heikler Mission in Peking

Die Infografik zeigt den Außenhandel Österreichs mit China. Die Exporte stiegen von 2,8 Milliarden Euro im Jahr 2010 auf 5,0 Milliarden Euro im Jahr 2025. Die Importe erhöhten sich von 5,4 Milliarden Euro auf 17,5 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum. Wichtigste Exportgüter nach China 2025 sind Maschinen und mechanische Geräte mit 43,5 %, gefolgt von elektrischen Maschinen mit 12,7 % und pharmazeutischen Erzeugnissen mit 8,9 %. Bei den Importen aus China dominieren elektrische Maschinen mit 31,0 %, Maschinen und mechanische Geräte mit 16,7 % sowie Zugmaschinen und Kraftwagen mit 6,5 %. Quelle: WKO/Statistik Austria.