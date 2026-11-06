Daran scheiterte Kristoffersens Wechsel zum ÖSV

Kristoffersen war mit dem norwegischen Verband in Streit geraten, nachdem allen Athleten vorgeschrieben worden war, den Verbandssponsor und nicht eigens gewählte Partner auf dem Helm zu tragen – Lucas Pinheiro Braathen kehrte Norwegen aus diesem Grund 2023 den Rücken. Vor wenigen Wochen fiel die umstrittene Regel zwar wieder, Braathen wird wohl dennoch Brasilianer bleiben. Immerhin bleibt Kristoffersen im Kader der Ski-Wikinger ...