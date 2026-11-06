Mich erreichten gleich zwei Fragen eines geschätzten „Krone“-Lesers, und er möchte von mir wissen: Können Menschen Frieden lernen? Und wenn ja: Wer bringt es ihnen bei? Meine Antwort auf Frage eins fällt eindeutig und zugleich zwiespältig aus: Ja, Menschen können den Frieden lernen, und nein, die Menschheit wird den Frieden niemals lernen. Was nun Frage zwei betrifft: Den Frieden lernen Menschen am nachhaltigsten von sich selbst, und zwar dann, wenn sie zuvor Unfrieden am eigenen Leib verspürt haben und den Frieden daher umso mehr schätzen.