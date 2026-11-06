„War von Oktober bis Ende Februar nie in Schule“

Karate-Weltmeisterin maturierte am SSM, gibt ihr Wissen heute weiter

Was dieses Modell, das der Leiter mittlerweile aufgrund der Größe als „Unternehmen“ bezeichnet aus der Sicht eines jungen Athleten ausmacht, schildert Rodel-Talent Noah Kallan, Maturant aus dem Jahr 2024, folgend: „Ich war von Oktober bis Ende Februar nie in der Schule, habe im zweiten Semester alles nachholen müssen. Die Lehrer waren da auch sehr offen und haben geholfen.“ Damit spricht er stellvertrend für viele Kollegen, sei es aus den Berichen Schwimmen, Fechten, Judo oder auch Karate. Mit Alisa Buchinger durchlief auch die Weltmeisterin von 2016 das SSM, heute arbeitet sie selbst dort: „Das SSM war mein Sprungbrett für die Zukunft. Ich war in der Schule sehr viel unterwegs, hätte das in dem Ausmaß ohne SSM nicht machen können. Jetzt ist mir wichtig, dass ich meine Erfahrungen weitergeben kann.“ Damit auch in den kommenden 40 Jahren junge Sportler von diesem 1986 gegründeten Projekt noch profitieren.