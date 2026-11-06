Nach Dienstzeitreform: „Kollegen wollen kündigen!“

„Schon ärgerlich genug, dass man ausgerechnet an der Basis, bei uns Uniformierten, den Sparstift ansetzen möchte. Aber dieses Projekt trifft auch die Bevölkerung, die allgemeine Sicherheit“, berichtet ein langjähriger Polizeibeamter der „Krone“. Und er weiß, wovon er spricht: Er versieht seinen Dienst in einem der österreichweit fünf Bezirke, in denen das neue Dienstzeitmodell seit Anfang September auf Probe läuft.