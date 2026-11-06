Prediger wegen Mordes an 190 Kindern verurteilt

Ehemaliger Taxifahrer sprach vom Ende der Welt

Mackenzie, ein ehemaliger Taxifahrer, hatte seinen Anhängern eingeredet, das Ende der Welt stehe unmittelbar bevor und sie könnten durch Fasten bis zum Tod zu Jesus gelangen. Nach Zeugenaussagen sollten zuerst die Kinder verhungern, dann die Frauen und schließlich die Männer. Wer nach Essen suchte, wurde geschlagen. Die Angeklagten bestritten, die Menschen zum Fasten gezwungen zu haben. Das Gericht wies diese Darstellung zurück.