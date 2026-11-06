„Wie weit darf wirtschaftliches Interesse gehen?“

„Krone“: Der Unmut der Gäste der ORF-Sendung „Ein Ort am Wort“ in Ohlsdorf war nicht zu überhören. Können Sie die Aufregung nachvollziehen?

Erika Wagner: Natürlich habe ich Verständnis für den Unmut in der Bevölkerung. Die Menschen haben berechtigte Sorge darüber, dass sie das Restrisiko in Hinblick auf ihre Gesundheit und das Grundwasser tragen müssen, falls doch etwas passieren sollte.