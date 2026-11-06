Putins Hetzer will Krieg gewaltig ausweiten

Immer wieder macht Solowjow mit apokalyptischen Szenarien von sich reden, wobei sich die Narrative regelmäßig ändern. Während er nun den Westen für zunehmende Spannungen verantwortlich machen will, hatte er – nur beispielhaft – im Jahr 2022 im Fernsehen gedroht: „Wenn Sie glauben, dass wir uns auf die Ukraine beschränken werden, dann denken Sie 300 Mal nach. Die Ukraine ist nur eine Zwischenstation, um die strategische Sicherheit Russlands zu gewährleisten.“