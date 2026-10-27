KI als Cyberwaffe: Wie die US-Armee aufrüsten will

Seit 2010 ist das Army Cyber Command (ARCYBER) für die Cyberoperationen der US-Armee zuständig. Zu seinen Aufgaben gehören die Verteidigung militärischer Netzwerke und offensive Operationen gegen gegnerische digitale Infrastrukturen. Bislang werden solche Einsätze wesentlich von menschlichen Spezialisten geplant und durchgeführt. Doch angesichts der zunehmenden Verbreitung von Künstlicher Intelligenz plant ARCYBER nun offenbar, einen Teil seiner Angriffe an KI auszulagern.