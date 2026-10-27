KI als Cyberwaffe: Wie die US-Armee aufrüsten will

KI-Agenten sollen uns das Leben erleichtern, indem sie selbstständig Termine vereinbaren, Reiserouten erstellen oder online nach günstigen Angeboten suchen. Das Pentagon verfolgt mit der Technologie offenbar auch andere Ziele: Vertraulichen Dokumenten zufolge plant das US-Militär, die Programme in Kriegswerkzeuge zu verwandeln. Hier alle Details.
Seit 2010 ist das Army Cyber Command (ARCYBER) für die Cyberoperationen der US-Armee zuständig. Zu seinen Aufgaben gehören die Verteidigung militärischer Netzwerke und offensive Operationen gegen gegnerische digitale Infrastrukturen. Bislang werden solche Einsätze wesentlich von menschlichen Spezialisten geplant und durchgeführt. Doch angesichts der zunehmenden Verbreitung von Künstlicher Intelligenz plant ARCYBER nun offenbar, einen Teil seiner Angriffe an KI auszulagern.
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