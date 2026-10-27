50 % Frauenanteil! „Haben teils nichts zu reden!“

Als Hochburg des Kärntner Frauenfußballs machte sich Sachsenburg in den letzten Jahren einen Namen. Zuletzt schrammte man in der Relegation am Aufstieg in die 2. Liga vorbei. „Der Damen-Anteil im Verein ist circa 50 Prozent. Teilweise haben wir Männer nichts mehr zu reden“, so Boss Stefan Wallner. „Aber wir haben ein großes Vereinsgebäude. Die Mädels sind auf der einen Seite, die Männer auf der anderen!“