So knapp war die Entscheidung zugunsten von Kane!

Der 33-jährige Sieger wirkte auch im Moment des Triumphes bescheiden. „Nicht viele Menschen hätten das gedacht, und vielleicht hätte selbst ich nicht gedacht, dass ich es so weit bringen würde“, sagte jener Akteur, der mit 73 Toren in 65 Spielen für die Bayern und die Nationalmannschaft glänzte. Und dennoch nicht schillert. „Ein Mann, der so unspektakulär ist, dass er im permanenten Strom der Inhalte der großen Show, in der er eine Hauptrolle spielt, fast aus der Zeit gefallen wirkt und erst auf dem Spielfeld Gestalt und Wirklichkeit annimmt“, brachte es die spanische Tageszeitung El Pais auf den Punkt.