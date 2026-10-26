Polizei sieht sich für Halloween „gut gerüstet“

In der Nacht zum 1. November 2022 herrschte in der Innenstadt von Linz Ausnahmezustand. Rund 200 Jugendliche wüteten dort mit Böllern, Raketen und Glasflaschen, gingen damit auf friedliche Passanten los. Der tobende Mob attackierte auch die Exekutive, verwendete Steine, als Polizisten versuchte, den Gewaltexzess zu stoppen. Die vorwiegend migrantischen Teenager hatten sich per Internet verabredet und angekündigt, dass es wie im Film „Athena“ sein werde, der einen Straßenkrieg zwischen Polizei und Jugendbanden in einem französischen Vorstadt-Slum thematisierte.