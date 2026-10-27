Männer bedrohten Kinder und Passanten mit Waffen

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 0.30 Uhr in der Rotenturmstraße. Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, gemeinsam mit vier weiteren Männern einen 25-Jährigen attackiert zu haben. Dabei hielt der Jugendliche dem Opfer laut Polizei eine Luftdruckpistole an den Kopf und drückte mehrmals ab. Der Mann konnte sich gerade noch rechtzeitig wegducken.