Männer bedrohten Kinder und Passanten mit Waffen

Gleich zwei bewaffnete Zwischenfälle haben am Nationalfeiertag in Wien für Polizeieinsätze gesorgt. In der Innenstadt bedrohte ein Jugendlicher einen 25-Jährigen mit einer Luftdruckpistole. In der Brigittenau richtete ein betrunkener Mann eine Schreckschusspistole auf mehrere Kinder.
Der erste Vorfall ereignete sich gegen 0.30 Uhr in der Rotenturmstraße. Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, gemeinsam mit vier weiteren Männern einen 25-Jährigen attackiert zu haben. Dabei hielt der Jugendliche dem Opfer laut Polizei eine Luftdruckpistole an den Kopf und drückte mehrmals ab. Der Mann konnte sich gerade noch rechtzeitig wegducken.
Streit nach Beobachtung eskaliert
Zuvor hatte der 25-Jährige beobachtet, wie die Gruppe offenbar versuchte, einem Buben unter Zwang etwas zu verkaufen. Als er einschritt, reagierten die Männer aggressiv. Bei einem späteren Zusammentreffen eskalierte die Situation. Auch ein 21-jähriger Begleiter wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden.
Die Polizei nahm den 17-Jährigen und einen 20-Jährigen fest. Der Jugendliche wurde in eine Justizanstalt gebracht, sein Komplize auf freiem Fuß angezeigt. Drei weitere Verdächtige sind noch flüchtig.
Betrunkener bedrohte Kinder
Am Nachmittag kam es in der Brigittenau zum nächsten Vorfall. Ein 42-Jähriger bedrohte gegen 16.45 Uhr mehrere Kinder im Innenhof eines Wohnhauses mit einer Schreckschusspistole. Erwachsene überwältigten den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.
Bei dem Mann wurden rund 1,8 Promille festgestellt. Neben der Pistole hatte er auch ein Küchenmesser bei sich. Beide Waffen wurden sichergestellt. Der 42-Jährige gab an, sich an nichts erinnern zu können. Er wurde festgenommen und erhielt ein vorläufiges Waffenverbot.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.