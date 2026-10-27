Facebook braucht 97,5 Mrd. US-Dollar für KI-Ausbau

Meta plant allein in diesem Jahr, 135 bis 145 Milliarden Dollar in den Ausbau der KI-Infrastruktur zu investieren. Die Gesamtausgaben hierfür dürften sich über mehrere Jahre auf 825 Milliarden Dollar summieren. Pläne für eine Kapitalerhöhung hatte das Unternehmen bei der Präsentation der Quartalszahlen in der vergangenen Woche verkündet. Meta musste in diesem Zeitraum erstmals seit mehr als zehn Jahren einen operativen Mittelabfluss hinnehmen. Der Free Cashflow lag im dritten Quartal bei minus 2,12 Milliarden Dollar, ein Jahr zuvor hatte es noch einen Mittelzufluss von 10,63 Milliarden Dollar gegeben.