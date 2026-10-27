Wienerin misshandelt, weil sie Kopftuch verweigert

„Papa hat mich gegen die Wand gedroschen“: Als sich Fatma mit 14 Jahren weigerte, das Kopftuch zu tragen, wurde sie von ihrer Familie misshandelt. In der „Krone“ erzählt sie darüber. Dem Islam hat die heute 17-Jährige enttäuscht den Rücken gekehrt.
Es ist Montagnachmittag, Fatma (Name geändert) eilt zu unserem Treffpunkt an einer Wiener Adresse, die geheim gehalten werden muss. Denn die 17-Jährige hat ihre Familie verlassen, nicht freiwillig. Fatma trägt schwarze Jeans, ein schwarzes Sweatshirt und hat ihre blond gefärbten Haare hochgesteckt, die großen dunklen Augen sind mit dunklem Kajal typisch orientalisch geschminkt, sie wirkt sehr aufgeschlossen.
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