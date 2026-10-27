Wienerin misshandelt, weil sie Kopftuch verweigert

Es ist Montagnachmittag, Fatma (Name geändert) eilt zu unserem Treffpunkt an einer Wiener Adresse, die geheim gehalten werden muss. Denn die 17-Jährige hat ihre Familie verlassen, nicht freiwillig. Fatma trägt schwarze Jeans, ein schwarzes Sweatshirt und hat ihre blond gefärbten Haare hochgesteckt, die großen dunklen Augen sind mit dunklem Kajal typisch orientalisch geschminkt, sie wirkt sehr aufgeschlossen.