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Von eigener Familie

Wienerin misshandelt, weil sie Kopftuch verweigert

Österreich
27.10.2026 05:45
Fatma (17) erzählt ihre bedrückende Geschichte im „Krone“-Interview, vom brutalen Prügelvater ...
Fatma (17) erzählt ihre bedrückende Geschichte im „Krone“-Interview, vom brutalen Prügelvater bis zum Bruch mit dem Elternhaus.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Martina Münzer-Greier
Von Martina Münzer-Greier

„Papa hat mich gegen die Wand gedroschen“: Als sich Fatma mit 14 Jahren weigerte, das Kopftuch zu tragen, wurde sie von ihrer Familie misshandelt. In der „Krone“ erzählt sie darüber. Dem Islam hat die heute 17-Jährige enttäuscht den Rücken gekehrt. 

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Es ist Montagnachmittag, Fatma (Name geändert) eilt zu unserem Treffpunkt an einer Wiener Adresse, die geheim gehalten werden muss. Denn die 17-Jährige hat ihre Familie verlassen, nicht freiwillig. Fatma trägt schwarze Jeans, ein schwarzes Sweatshirt und hat ihre blond gefärbten Haare hochgesteckt, die großen dunklen Augen sind mit dunklem Kajal typisch orientalisch geschminkt, sie wirkt sehr aufgeschlossen.

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